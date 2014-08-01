Василий Слипак 19 лет работал в парижском оперном театре. Когда на Донбассе начались военные действия, он принял участие в волонтерском движении, а позже пошел добровольцем на фронт и воевал в составе 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса " Правый сектор " . Его позывной был " Миф " .29 июня 2016 года был убит выстрелом снайпера у пос е лка Луганское под Донецком при отражении атаки на позиции ВСУ.1 июля 2016 года похоронен во Львове на Лычаковском кладбище.