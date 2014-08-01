Президент Украины Петр Порошенко за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины присвоил звание Герой Украины всемирно известному оперному певцу, который оставил блестящую карьеру ради участия в антитеррористической операции Василию Слипаку (посмертно).
Василий Слипак 19 лет работал в парижском оперном театре. Когда на Донбассе начались военные действия, он принял участие в волонтерском движении, а позже пошел добровольцем на фронт и воевал в составе 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Его позывной был "Миф".
29 июня 2016 года был убит выстрелом снайпера у поселка Луганское под Донецком при отражении атаки на позиции ВСУ.
1 июля 2016 года похоронен во Львове на Лычаковском кладбище.
Василий Слипак 19 лет работал в парижском оперном театре. Когда на Донбассе начались военные действия, он принял участие в волонтерском движении, а позже пошел добровольцем на фронт и воевал в составе 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Его позывной был "Миф".
29 июня 2016 года был убит выстрелом снайпера у поселка Луганское под Донецком при отражении атаки на позиции ВСУ.
1 июля 2016 года похоронен во Львове на Лычаковском кладбище.
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