Продолжение блокады поставок угля с неподконтрольных территорий приведет к дестабилизации украинской энергосистемы.
Вместо угля антрацитной группы с неподконтрольных территорий Украина может поставлять его из России или Южно-Африканской Республики, но он будет в два раза дороже, отмечает министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
"Альтернативные источники можно найти, начиная с завтрашнего дня. Но что мы меняем. С завтрашнего дня мы можем начать поставку антрацитной группы угля с Кузбасса, только вместо своих шахтеров будем платить деньги российским шахтерам, вместо поступлений в бюджет в Украину мы будем платить в российский бюджет", – сказал он в эфире программы "Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой" в воскресенье вечером.
Насалик также добавил, что угледобывающие предприятия Донбасса зарегистрированы в Украине, и налоги поступают в бюджет Украины.
По словам министра, продолжение блокады поставок угля с неподконтрольных территорий приведет к дестабилизации украинской энергосистемы, остановке металлургических предприятий, что приведет к снижению поступлений валюты в Украину, а также к потере 300 тыс. рабочих мест.
Источник: Сегодня
Вместо угля антрацитной группы с неподконтрольных территорий Украина может поставлять его из России или Южно-Африканской Республики, но он будет в два раза дороже, отмечает министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
"Альтернативные источники можно найти, начиная с завтрашнего дня. Но что мы меняем. С завтрашнего дня мы можем начать поставку антрацитной группы угля с Кузбасса, только вместо своих шахтеров будем платить деньги российским шахтерам, вместо поступлений в бюджет в Украину мы будем платить в российский бюджет", – сказал он в эфире программы "Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой" в воскресенье вечером.
Насалик также добавил, что угледобывающие предприятия Донбасса зарегистрированы в Украине, и налоги поступают в бюджет Украины.
По словам министра, продолжение блокады поставок угля с неподконтрольных территорий приведет к дестабилизации украинской энергосистемы, остановке металлургических предприятий, что приведет к снижению поступлений валюты в Украину, а также к потере 300 тыс. рабочих мест.
Источник: Сегодня
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