Заявление на получение социальной стипендии нужно подать до 28 февраля включительно.
Об этом сообщается в постановлении Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 № 1045.
В постановлении, среди прочего, говорится: "для студентов высших учебных заведений, которые обратятся в период с января по март 2017 г., стипендии назначаются с 1 января 2017 г.".
Образец заявления здесь: https://goo.gl/AZSb0N
Юристы Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" напоминают, кто получит социальную стипендию:
участники боевых действий и их дети;
дети, один из родителей которых погиб или пропал в районе проведения АТО, боевых действий или вооруженных конфликтов;
дети, один из родителей которых умер из-за ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения АТО, боевой действий или вооруженных конфликтов, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в АТО;
дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;
Как получить. Обратиться в вуз с заявлением, в котором указать:
ФИО;
дату рождения;
зарегистрированное и фактическое места жительства;
основания для получения социальной стипендии.
К заявлению нужно добавить копии:
паспорта гражданина Украины;
свидетельства о рождении;
справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
студенческого билета.
В зависимости от категории студента, следует добавить дополнительные документы.
1. Для участников боевой действий и их детей:
копию удостоверения участника боевых действий установленного образца;
справку органа социальной защиты населения о пребывании на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, которые имеют право на льготы, по зарегистрированному или фактическому месту жительства, со ссылкой на норму законодательства, согласно которой установлен статус участника боевых действий.
2. Для детей, один из родителей которых погиб:
копию свидетельства о смерти отца или матери;
документ, подтверждающий гибель или пропажу без вести одного из родителей, выданный военным формированием, правоохранительным органом специального назначения, или решением суда о признании без вести пропавшим или объявлении умершим;
копию справки медико-социальной экспертизы.
3. Для ВПО:
копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
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Об этом сообщается в постановлении Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 № 1045.
В постановлении, среди прочего, говорится: "для студентов высших учебных заведений, которые обратятся в период с января по март 2017 г., стипендии назначаются с 1 января 2017 г.".
Образец заявления здесь: https://goo.gl/AZSb0N
Юристы Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" напоминают, кто получит социальную стипендию:
участники боевых действий и их дети;
дети, один из родителей которых погиб или пропал в районе проведения АТО, боевых действий или вооруженных конфликтов;
дети, один из родителей которых умер из-за ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения АТО, боевой действий или вооруженных конфликтов, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в АТО;
дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;
Как получить. Обратиться в вуз с заявлением, в котором указать:
ФИО;
дату рождения;
зарегистрированное и фактическое места жительства;
основания для получения социальной стипендии.
К заявлению нужно добавить копии:
паспорта гражданина Украины;
свидетельства о рождении;
справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
студенческого билета.
В зависимости от категории студента, следует добавить дополнительные документы.
1. Для участников боевой действий и их детей:
копию удостоверения участника боевых действий установленного образца;
справку органа социальной защиты населения о пребывании на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, которые имеют право на льготы, по зарегистрированному или фактическому месту жительства, со ссылкой на норму законодательства, согласно которой установлен статус участника боевых действий.
2. Для детей, один из родителей которых погиб:
копию свидетельства о смерти отца или матери;
документ, подтверждающий гибель или пропажу без вести одного из родителей, выданный военным формированием, правоохранительным органом специального назначения, или решением суда о признании без вести пропавшим или объявлении умершим;
копию справки медико-социальной экспертизы.
3. Для ВПО:
копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Читайте также: Чем украинцы занимаются на работе.
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