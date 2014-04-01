Популярная телеведущая Катерина Осадчая стала матерью во второй раз.
Она родила ребенка в одном из киевских роддомов 18 февраля. У Кати Осадчей также есть 14-летний сына Илья.
Певица Руслана уже поздравила Катю Осадчую с рождением ребенка в соцсети.
Пол ребенка и кто является отцом пока неизвестно. СМИ много сплетничали о романе Катерины Осадчей с коллегой Юрием Горбуновым, ноофициального подтверждения их отношений нет.
По информации источника в окружении телеведущей, которая попала в интернет, 33-летняя телеведущая рожала в одном из киевских роддомов.
Ранее Катя пошутила в соцсети, что "ждун" - это она, и разместила совместную с Горбуновым фотографию.
Источник: Страна.ua.
Фото с сайта korupciya.com и из соцсетей
Она родила ребенка в одном из киевских роддомов 18 февраля. У Кати Осадчей также есть 14-летний сына Илья.
Певица Руслана уже поздравила Катю Осадчую с рождением ребенка в соцсети.
Пол ребенка и кто является отцом пока неизвестно. СМИ много сплетничали о романе Катерины Осадчей с коллегой Юрием Горбуновым, ноофициального подтверждения их отношений нет.
По информации источника в окружении телеведущей, которая попала в интернет, 33-летняя телеведущая рожала в одном из киевских роддомов.
Ранее Катя пошутила в соцсети, что "ждун" - это она, и разместила совместную с Горбуновым фотографию.
Источник: Страна.ua.
Фото с сайта korupciya.com и из соцсетей
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