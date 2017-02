Кто и как будет сражаться за право представлять Украину на ЕвровиденииУчастниками третьего финала также стали Vivienne Mort, Виталий Козловский, Анастасия Прадиус, Green Grey, KADNAY и группа Кузьмы Скрябина Singing pants.За путевку на главный песенный конкурс Европы будут также соревноваться Тауаппа, Сальто Назад, ILLARIA, ROZHDEN.Предлагаем вспомнить, что собой представляют исполнители, которые в ближайшие три месяца станут визитной карточкой Украины.Молодой украинский исполнитель из Одессы, не боится экспериментировать и сочетать различные музыкальные направления как поп, электро, соул, фолк и многие другие.В 2015 году одессит стал победителем вокального шоу Х-Фактор 6, а во время полуфинала нацотбора влюбил зрителей, которые отдали ему наибольший балл.Здесь он представляет англоязычную песню Wonder, которая, по его словам, свидетельствует, что все же стоит прислушаться к себе.Представитель этнического направления музыки. Из числа коллег по сцене отличается своим мистическим образом, оригинальным репертуаром и сильным чувственным голосом, диапазон которого достигает трех октав.Заметим, что ее часто называют "душой страны" за любовь к украинской лирике и народным песням.Участие в нацотборе Евровидения певица принимает уже не впервые. Так, в 2014 году представляла авторскую песню i'm Alive, а уже в этом году снова решила вернуться, правда уже с композицией автобиографической песней Thank You For My Way, которую написали Иван и Анна Розины."В этой песне воспета личная история, тот путь, благодаря которому я встретила самый важный подарок в жизни, – любовь. С детства многим я казалась странной и непонятной, за что часто чувствовала себя белой вороной. И только музыка была единственным моим утешением. Мне хорошо известно чувство одиночества. Я прекрасно понимаю, как сложно преодолевать свой путь в темноте. И я продолжала идти, потому что твердо решила не изменять себе и своим мечтам", – характеризует произведение ILLARIA.Добавим, что во втором полуфинале зрители отдали наивысший балл именно ей, что помогло ей занять общее первое место.Победительница первого полуфинала. Настоящее имя девушки – Татьяна Решетняк, а помогает ей известный продюсер Алан Бадоев.Первым результатом их сотрудничества стал EP "TAYANNA. Портреты", в который вошли пять композиций, которые впоследствии были экранизированы все тем же Бадоевым. Интересно, что два из трех уже вышедших видео за короткий срок собрали более 1 миллиона просмотров.Песня, с которой артистка выступает в Нацотборе, называется I Love You, а написала ее она совместно с популярным певцом и композитором Максом Барских.Исполнительница, в частности, надеется, что композиция отзовется в сердцах многих женщин по всему миру."Это моя личная история, знакомая многим. Ни в коем случае не поддавайтесь меланхоличным настроениям из прошлого! Нужно жить дальше, быть сильной и нести любовь в мир", – рассказала о песне Тауаппа.Группа была создана в 2011 году, однако с того времени состав несколько раз менялся, правда костяк всегда оставался неизменным: лидер, автор песен и главный идеолог проекта Ванек Клименко, а также фронтмен и вокалист Саша Таб.Музыканты не зацикливаются на каком-то конкретном стиле, поэтому постоянно экспериментируют, и как итог, в их музыке прослеживаются элементы регги, хип-хопа, фанка и электронной музыки.Удивлять Европу ребята и девушка планируют песней "Мамо", которую едва успели подготовить к первому полуфиналу, но это не помешало ей понравиться членам жюри, которые отдали наивысший балл."Эта композиция воспевает семейные ценности, Любовь и единство – для нас это все очень важно", – утверждают артисты.Продукт совместной коллаборации фронтмена Жени Галича, гитариста Дениса Мизюка, барабанщика Саши Солохи, бас-гитариста Никиты Васильева и DJ Polarnik'а.Группа была создана в Полтаве в 2005, в 2006-м музыканты переехали в Киев, где прошли рок-н-ролльный путь от клубных выступлений в подвале "44" до многотысячных залов.В 2015 году O. Torvald стали самой популярной фестивальной командой страны и сыграли на более чем 20 фестивалях Украины и Европы.Покорить нынешнее Евровидение ребята постараются достаточно экспрессивной композицией Time. Исполнители подчеркивают, что главным месседжем песни является невозможность вернуть время или остановить его.Отметим, что в третьем полуфинале команда заняла первое место.Музыкант и саунд-продюсер, который родился в Одессе. Работает в жанрах поп, фанк и соул.Интересным является то, что не закончив ни одного музыкального учреждения, самостоятельно начал заниматься музыкой в возрасте 14-ти лет.В 22 года певец стал участником проекта "Голос країни", где ему удалось дойти до финала. Затем исполнитель выпустил дебютный альбом " PRAVDA, который приятно удивил музыкальных критиков и порадовал поклонников пронзительной лирикой и качественным звуком.К нацотбору Евровидения ROZHDEN специально написал песню Saturn, которая содержит в себе фанковые, хип-хоповые и даже элементы танго. Авторами текста стали автор многих суперхитов Panos Liassi, а также его друг и коллега из США, вокалист Rafael Ishman."Вся песня – это своего рода попытка выйти за пределы его привычного творческого видения, которым хочется поделиться не только с украинским слушателем, но и со всем миром", – отметил певец."Индустриалка" также писала: " Каковы шансы запорожского певца участвовать в Евровидении от России ".Источник: 24