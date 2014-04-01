Цены на свинину в закупке выросли сразу на 15%, это связано в том числе с отменой спецрежима НДС для производителей.
В феврале закупочные цены на свинину высшей категории в Украине выросли в среднем на 15% и составили 37 гривен за килограмм живого веса. Стоимость полутуши обрезной увеличилась на 12% до 64 гривен за килограмм, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.
Среди причин роста цен называется отмена спецрежима НДС для производителей и повышение минимальной зарплаты, что привело к росту расходов на оплату труда.
Кроме того, на стоимость свинины повлияли также рост цен на кормы и топливо, а также сложная эпизоотическая ситуация в стране из-за вспышек африканской чумы свиней.
"Индустриалка" также писала: "Самое необычное блюдо для Масленицы готовят на крови(в том числе и на свиной)".
Источник: Сегодня.
В феврале закупочные цены на свинину высшей категории в Украине выросли в среднем на 15% и составили 37 гривен за килограмм живого веса. Стоимость полутуши обрезной увеличилась на 12% до 64 гривен за килограмм, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.
Среди причин роста цен называется отмена спецрежима НДС для производителей и повышение минимальной зарплаты, что привело к росту расходов на оплату труда.
Кроме того, на стоимость свинины повлияли также рост цен на кормы и топливо, а также сложная эпизоотическая ситуация в стране из-за вспышек африканской чумы свиней.
"Индустриалка" также писала: "Самое необычное блюдо для Масленицы готовят на крови(в том числе и на свиной)".
Источник: Сегодня.
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