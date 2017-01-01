В результате ночного обстрела Авдеевки пострадала железнодорожная станция, в частности, были повреждены электросети. Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов на своей странице в соцети.
"Станция Авдеевка после ночного обстрела. Железнодорожники УЗ и АКХЗ должны восстановить все это за сегодня - иначе нельзя, непрерывное производство не дает времени на словоблудие. Только своевременные действия.
Я уверен, что бригады справятся.", - отметил он.
Муса Магомедов надеется, что ремонтные бригады справятся с задачей.
Теплоснабжение Авдеевки по состоянию на 7.00 19 февраля осуществляется в штатном режиме, водоснабжение временно прекращено.
Напомним, 18 февраля, предварительно в результате боевых действий в Авдеевке произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ "Макеевская 1 – АКХЗ № 2", вследствие чего прекращено электроснабжение города Авдеевка (около 22 тыс. населения).
Источник: 112.ua.
"Индустриалка" также писала: "Активисты" фактически наносят Авдеевке и Украине удар в спину — Муса Магомедов"
Фото из соцести.
"Станция Авдеевка после ночного обстрела. Железнодорожники УЗ и АКХЗ должны восстановить все это за сегодня - иначе нельзя, непрерывное производство не дает времени на словоблудие. Только своевременные действия.
Я уверен, что бригады справятся.", - отметил он.
Муса Магомедов надеется, что ремонтные бригады справятся с задачей.
Теплоснабжение Авдеевки по состоянию на 7.00 19 февраля осуществляется в штатном режиме, водоснабжение временно прекращено.
Напомним, 18 февраля, предварительно в результате боевых действий в Авдеевке произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ "Макеевская 1 – АКХЗ № 2", вследствие чего прекращено электроснабжение города Авдеевка (около 22 тыс. населения).
Источник: 112.ua.
"Индустриалка" также писала: "Активисты" фактически наносят Авдеевке и Украине удар в спину — Муса Магомедов"
Фото из соцести.
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