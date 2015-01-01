В полиции квалифицировали обстрелы как "террористический акт". Все последствия задокументированы
Фото: AFP
За минувшие сутки боевики нанесли артудары по Авдеевке и селу Трудовское под Волновахой. Среди пострадавших – 14-летний парень из Авдеевки и 15-летний парень из Трудовского.
"Артудар по жилым кварталам Авдеевки был нанесен около 17.00. Разрушениям подверглись две многоэтажки и три частных дома по улицам – квартал Юбилейный, Грушевского, Островского, Чепижного", – сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
В результате прямого попадания в многоэтажку пострадали два брата 14 и 19 лет. У младшего парня – перелом голени, у второго брата – ушиб грудной клетки.
"Прямое попадание произошло в 14 этаж многоэтажки по ул. Грушевского, 81. Снаряд попал в торец дома. Повреждена квартира. Никто не пострадал. Кроме того, повреждено высоковольтную линию электропередач, а около школы №4 – газовую трубу. Газ перекрыт, утечки нет", – добавляют в полиции.
Кроме того, под обстрелом оказалось и село Трудовское, которое находится вблизи линии разграничения, в 15 км от города Волновахи: "Обстрел начался в 22.00 и продолжался больше часа. Пострадали улицы Центральная, 60 лет Победы и Щорса. Повреждено более 15 домов".
В результате попадания снаряда в дом по улице Центральной травмированы 15-летний парень и его 43-летний отец. Пострадавшие находятся в больнице, у подростка – осколочное ранение предплечья.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ночью на местах обстрелов работала следственно-оперативная группа. Полицейские продолжили работу и сегодня. Сотрудники полиции обходят пострадавшие районы.
Все последствия обстрелов задокументированы. Предварительная квалификация по ч.1 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Источник: segodnya.ua
Фото: AFP
За минувшие сутки боевики нанесли артудары по Авдеевке и селу Трудовское под Волновахой. Среди пострадавших – 14-летний парень из Авдеевки и 15-летний парень из Трудовского.
"Артудар по жилым кварталам Авдеевки был нанесен около 17.00. Разрушениям подверглись две многоэтажки и три частных дома по улицам – квартал Юбилейный, Грушевского, Островского, Чепижного", – сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
В результате прямого попадания в многоэтажку пострадали два брата 14 и 19 лет. У младшего парня – перелом голени, у второго брата – ушиб грудной клетки.
"Прямое попадание произошло в 14 этаж многоэтажки по ул. Грушевского, 81. Снаряд попал в торец дома. Повреждена квартира. Никто не пострадал. Кроме того, повреждено высоковольтную линию электропередач, а около школы №4 – газовую трубу. Газ перекрыт, утечки нет", – добавляют в полиции.
Кроме того, под обстрелом оказалось и село Трудовское, которое находится вблизи линии разграничения, в 15 км от города Волновахи: "Обстрел начался в 22.00 и продолжался больше часа. Пострадали улицы Центральная, 60 лет Победы и Щорса. Повреждено более 15 домов".
В результате попадания снаряда в дом по улице Центральной травмированы 15-летний парень и его 43-летний отец. Пострадавшие находятся в больнице, у подростка – осколочное ранение предплечья.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ночью на местах обстрелов работала следственно-оперативная группа. Полицейские продолжили работу и сегодня. Сотрудники полиции обходят пострадавшие районы.
Все последствия обстрелов задокументированы. Предварительная квалификация по ч.1 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Источник: segodnya.ua
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