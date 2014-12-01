Пуля пробила обшивку движущегося автобуса и попала в мужчину. Полиция проводит расследование по делу
Неизвестные обстреляли пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту "Одесса-Киев". Один человек получил огнестрельное ранение, сообщили в полиции Одесской области.
Инцидент произошел, когда автобус, регулярно работающий на этом маршруте, проезжал Любашевский район Одесской области.
В полицию поступил сигнал о том, что в районную больницу доставлен мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением правого бедра.
"Установлено, что неизвестные стреляли на 304-м км трассы "Киев-Одесса", пуля пробила обшивку движущегося автобуса и попала в пассажира", — уточнили в полиции.
Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. На данный момент проводятся неотложные оперативно-следственные действия.
Источник: segodnya.ua
Неизвестные обстреляли пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту "Одесса-Киев". Один человек получил огнестрельное ранение, сообщили в полиции Одесской области.
Инцидент произошел, когда автобус, регулярно работающий на этом маршруте, проезжал Любашевский район Одесской области.
В полицию поступил сигнал о том, что в районную больницу доставлен мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением правого бедра.
"Установлено, что неизвестные стреляли на 304-м км трассы "Киев-Одесса", пуля пробила обшивку движущегося автобуса и попала в пассажира", — уточнили в полиции.
Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. На данный момент проводятся неотложные оперативно-следственные действия.
Источник: segodnya.ua
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