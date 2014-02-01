Утром на остановках образовались большие очереди. Таким образом, по словам херсонцев, транспортники протестуют против приостановления Херсонским городским судом решение исполкома о повышении тарифов с 3 гривен до 5 в городском транспорте."Маршрутчики не вышли, бастуют. Ездят троллейбусы, забитые, как в будний день. Маршрутки 5, 12 и 17 по одной ездят. Зато есть решение суда о проезде по 3 гривны вместо 5 и билборды "Нет грабительским тарифам", - написал в Facebook херсонец Владислав Гладкий.