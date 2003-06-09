Синоптики обещают днем до семи градусов тепла, ночью – легкий мороз
Завтра, 19 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градуса, днем +1...+3 градуса.
На западе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, в Закарпатской области -2...-7 градусов, днем 0...+7 градусов.
На севере облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...- 3, днем 0...+6 градусов.
В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...-3 градуса, днем 0...+6 градусов.
На востоке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3, днем 0...+6 градусов.
На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градусов, днем +2...+8 градусов.
Источник: segodnya.ua
Завтра, 19 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градуса, днем +1...+3 градуса.
На западе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, в Закарпатской области -2...-7 градусов, днем 0...+7 градусов.
На севере облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...- 3, днем 0...+6 градусов.
В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...-3 градуса, днем 0...+6 градусов.
На востоке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3, днем 0...+6 градусов.
На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градусов, днем +2...+8 градусов.
Источник: segodnya.ua
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