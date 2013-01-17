В аптечной ассоциации говорят, дефицит вынужденный, а проблемы начались, когда государство и Минздрав взялись за регулирование цен
В аптеках исчезают жизненно необходимые лекарства. Сердечники, диабетики и астматики уже несколько месяцев не могут приобрести нужные препараты. Врачи говорят, все из-за государственного регулирования цен. Медикаменты стало не выгодно поставлять в Украину.
Елена болеет астмой от рождения. Проблем с лекарствами раньше не было, говорит женщина. Но в течение последних двух месяцев жизненно необходимый препарат исчез с аптечных полок
В похожей ситуации оказались тысячи украинский. В зоне риска: сердечники, диабетики и астматики.
"Сегодня" отправляются в аптеку, чтобы проверить наличие лекарств. Только в одной аптеке из десяти нам удалось найти нужный препарат.
В аптечной ассоциации говорят, дефицит вынужденный. Проблемы начались, когда государство и Минздрав взялись за регулирование цен. Планировали ввести так называемое" референтное ценообразование. Почти сотню наименований запретили продавать, из-за якобы завышенных цен.
Пока же аптеки распродают остатки с прошлого года, но новые препараты закупать не готовы, жалуются врачи.
"Сегодня" послали запрос в Минздрав и ждем ответа. 1 апреля в профильном министерстве планируют запустить программу "Доступные лекарства", на нее уже потратили 500 млн гривен. А пока Елена и тысячи украинцев думают, как протянуть без жизненно необходимых лекарств до весны.
Источник: segodnya.ua
В аптеках исчезают жизненно необходимые лекарства. Сердечники, диабетики и астматики уже несколько месяцев не могут приобрести нужные препараты. Врачи говорят, все из-за государственного регулирования цен. Медикаменты стало не выгодно поставлять в Украину.
Елена болеет астмой от рождения. Проблем с лекарствами раньше не было, говорит женщина. Но в течение последних двух месяцев жизненно необходимый препарат исчез с аптечных полок
В похожей ситуации оказались тысячи украинский. В зоне риска: сердечники, диабетики и астматики.
"Сегодня" отправляются в аптеку, чтобы проверить наличие лекарств. Только в одной аптеке из десяти нам удалось найти нужный препарат.
В аптечной ассоциации говорят, дефицит вынужденный. Проблемы начались, когда государство и Минздрав взялись за регулирование цен. Планировали ввести так называемое" референтное ценообразование. Почти сотню наименований запретили продавать, из-за якобы завышенных цен.
Пока же аптеки распродают остатки с прошлого года, но новые препараты закупать не готовы, жалуются врачи.
"Сегодня" послали запрос в Минздрав и ждем ответа. 1 апреля в профильном министерстве планируют запустить программу "Доступные лекарства", на нее уже потратили 500 млн гривен. А пока Елена и тысячи украинцев думают, как протянуть без жизненно необходимых лекарств до весны.
Источник: segodnya.ua
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