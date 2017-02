Так, к выбранным в первых двух полуфиналах - TAYANNA, Сальто Назад, ILLARIA и ROZHDEN – добавятся еще двое конкурсантов.За последние два места в финале будут бороться: группа Кузьмы Скрябина Singing pants, O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort.После конкурсных выступлений украинского нацотбора выступит Манель Наварро – представитель Испании на Евровидении-2017 со своей конкурсной песней "Do It For Your Lover".Нынешний национальный отбор на Евровидение имеет три полуфинала. В каждом из этих полуфиналов выступают восемь исполнителей, два из которых по результатам голосования проходят в финал. Имя артиста, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале – 25 февраля.Система голосования на национальном отборе остается такой же, как и в прошлом году: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют с помощью смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.Кстати, в Киеве к международному песенному конкурсу "Евровидение-2017" дополнительно установят 4 тыс. камер видеонаблюдения и дата-центр современного уровня.Источник: unn.com.ua