В Украине замечен новый вид авторазвода - с топливом по "большим скидкам"
Мошенники придумали новый способ развода водителей на деньги. В частности известно о таком случае: на мобильный телефон жертвы позвонил неизвестный, и представился представителем одной из сетей автозаправочных комплексов.
Он рассказал, что именно сейчас до конца дня можно приобрести топливо по достаточно неплохой скидке. Такое предложение жертву развода заинтересовало, человек согласился приобрести талоны на горючее на 2350 гривен. Реквизиты для оплаты были продиктованы по телефону. О том, что его развели, водитель узнал уже на АЗС, куда приехал за "проплаченным" топливом с "липовыми" талонами.
Потерпевший обратился с заявлением в полицию. По факту мошенничества открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.
Источник: autodriving.net
Мошенники придумали новый способ развода водителей на деньги. В частности известно о таком случае: на мобильный телефон жертвы позвонил неизвестный, и представился представителем одной из сетей автозаправочных комплексов.
Он рассказал, что именно сейчас до конца дня можно приобрести топливо по достаточно неплохой скидке. Такое предложение жертву развода заинтересовало, человек согласился приобрести талоны на горючее на 2350 гривен. Реквизиты для оплаты были продиктованы по телефону. О том, что его развели, водитель узнал уже на АЗС, куда приехал за "проплаченным" топливом с "липовыми" талонами.
Потерпевший обратился с заявлением в полицию. По факту мошенничества открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.
Источник: autodriving.net
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