Три года назад (2014) в Украине начался трагический этап Революции Достоинства
В период 18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли более ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни - были арестованы и подвергнуты пыткам.
Утром 18 февраля 2014 года протестующие организовали шествие к Верховной Раде Украины, которое получило название "Мирное наступление". Граждане требовали от власти решений для выхода из кризиса и урегулирования ситуации в стране, в первую очередь ограничения полномочий Президента Украины путем внесения изменений в Конституцию Украины.
Работники милиции, действуя по указаниям руководства правоохранительного органа, вместе с так называемыми титушками, грубо в нарушение действующего законодательства применяли чрезмерное насилие и использовали огнестрельное оружиеи боевые патроны, совершив жестокий силовой разгон шествия. Как следствие, в тот день на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и Мариинском парке погибли 10 человек, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 - тяжелые, 85 - средней тяжести.
Позже, в ночь на 19 февраля 2014 года, под видом проведения АТО, состоялся штурм Майдана, захват и поджог здания Федерации профсоюзов Украины. В результате противостояний в тот день погибли 16 человек, нанесены телесные повреждения 206 лицам, из них 35 - тяжкие, 31 - средней тяжести. В здании Дома профсоюзов в результате пожара погибли два человека.
В сентябре 2014 года Украина открыла уголовное производство по расследованию преступлений на Майдане. На сегодняшний день Генпрокуратура расследует свыше двух тысяч эпизодов по делу о преступлениях на Майдане в период с 30 ноября 2013-го по 20 февраля 2014 года. Часть дел по событиям тех дней удалось довести до суда. В частности, сообщили о подозрении командирам львовских и харьковских "беркутовцев", а также командиру роты харьковского "Беркута" - в суд направлены обвинительные акты в отношении их. Руководителю СБУ в Киеве и Киевской области инкриминируют организацию незаконного проведения антитеррористической операции - штурма Майдана в ночь с 18 на 19 февраля. В целом расследование по делу о событиях 18 февраля в Мариинском парке, на улицах Грушевского и Институтской закончено в отношении пяти "беркутовцев", еще шесть высокопоставленных должностных лиц находятся в розыске.
До сегодняшнего дня Генпрокуратура сообщила о подозрениях нескольким тогдашним высокопоставленным должностным лицам, в частности экс-президенту Виктору Януковичу, экс-главе правительства Николаю Азарову, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Клюеву, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и его заместителю Виктору Ратушняку.
Фото: ukrafoto.com
Источник: telegraf.com.ua
В период 18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли более ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни - были арестованы и подвергнуты пыткам.
Утром 18 февраля 2014 года протестующие организовали шествие к Верховной Раде Украины, которое получило название "Мирное наступление". Граждане требовали от власти решений для выхода из кризиса и урегулирования ситуации в стране, в первую очередь ограничения полномочий Президента Украины путем внесения изменений в Конституцию Украины.
Работники милиции, действуя по указаниям руководства правоохранительного органа, вместе с так называемыми титушками, грубо в нарушение действующего законодательства применяли чрезмерное насилие и использовали огнестрельное оружиеи боевые патроны, совершив жестокий силовой разгон шествия. Как следствие, в тот день на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и Мариинском парке погибли 10 человек, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 - тяжелые, 85 - средней тяжести.
Позже, в ночь на 19 февраля 2014 года, под видом проведения АТО, состоялся штурм Майдана, захват и поджог здания Федерации профсоюзов Украины. В результате противостояний в тот день погибли 16 человек, нанесены телесные повреждения 206 лицам, из них 35 - тяжкие, 31 - средней тяжести. В здании Дома профсоюзов в результате пожара погибли два человека.
В сентябре 2014 года Украина открыла уголовное производство по расследованию преступлений на Майдане. На сегодняшний день Генпрокуратура расследует свыше двух тысяч эпизодов по делу о преступлениях на Майдане в период с 30 ноября 2013-го по 20 февраля 2014 года. Часть дел по событиям тех дней удалось довести до суда. В частности, сообщили о подозрении командирам львовских и харьковских "беркутовцев", а также командиру роты харьковского "Беркута" - в суд направлены обвинительные акты в отношении их. Руководителю СБУ в Киеве и Киевской области инкриминируют организацию незаконного проведения антитеррористической операции - штурма Майдана в ночь с 18 на 19 февраля. В целом расследование по делу о событиях 18 февраля в Мариинском парке, на улицах Грушевского и Институтской закончено в отношении пяти "беркутовцев", еще шесть высокопоставленных должностных лиц находятся в розыске.
До сегодняшнего дня Генпрокуратура сообщила о подозрениях нескольким тогдашним высокопоставленным должностным лицам, в частности экс-президенту Виктору Януковичу, экс-главе правительства Николаю Азарову, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Клюеву, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и его заместителю Виктору Ратушняку.
Фото: ukrafoto.com
Источник: telegraf.com.ua
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