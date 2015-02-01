Вечером на автомобильной стоянке возле гостиницы "Николаев" неизвестные подожгли автомобиль Subaru Forester
"Субару" был припаркован на охраняемой автомобильной стоянке. Пожар одновременно заметили охранник стоянки и девушка только-что припарковавшая свою машину. Они немедленно вызвали пожарных. Буквально через несколько минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета, которые быстро потушили пылавший автомобиль. Однако, к этому времени вся передняя часть авто полностью выгорела. Автомобиль не подлежит восстановлению.
По словам очевидцев, злоумышленник поджог заранее пролитую "бензиновую дорожку" примерно в 10 метрах от машины. Пламя пробежало по асфальту и тут же перекинулось на автомобиль, очевидно обильно политый до этого бензином.
Как поджигатель попал на стоянку пока не ясно — территория со всех сторон хорошо ограждена, освещена и охраняется. Тем не менее, злоумышленнику удалось беспрепятственно скрыться.
Сожженный "Субару Форестер" принадлежит известному николаевскому предпринимателю Игорю Скворцову, владельцу гостиницы Николаев. Его уже несколько месяцев шантажируют неизвестные, пытаясь заставить платить дань. Предпринимателю трижды били окна в доме, поджигали офисное помещение, расположенное рядом с гостиницей. Все обращения в полицию по этому поводу ни к чему не привели — ни самих шантажистов, ни исполнителей "акций устрашения" так и не нашли. Игорь Скворцов не единственный, кого пытаются обложить данью
В течение последних месяцев десятки николаевских предпринимателей подверглись шантажу. Многие из них сочли за благо согласиться платить дань, не веря в возможности полиции их защитить.
Источник: novosti-n.org
"Субару" был припаркован на охраняемой автомобильной стоянке. Пожар одновременно заметили охранник стоянки и девушка только-что припарковавшая свою машину. Они немедленно вызвали пожарных. Буквально через несколько минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета, которые быстро потушили пылавший автомобиль. Однако, к этому времени вся передняя часть авто полностью выгорела. Автомобиль не подлежит восстановлению.
По словам очевидцев, злоумышленник поджог заранее пролитую "бензиновую дорожку" примерно в 10 метрах от машины. Пламя пробежало по асфальту и тут же перекинулось на автомобиль, очевидно обильно политый до этого бензином.
Как поджигатель попал на стоянку пока не ясно — территория со всех сторон хорошо ограждена, освещена и охраняется. Тем не менее, злоумышленнику удалось беспрепятственно скрыться.
Сожженный "Субару Форестер" принадлежит известному николаевскому предпринимателю Игорю Скворцову, владельцу гостиницы Николаев. Его уже несколько месяцев шантажируют неизвестные, пытаясь заставить платить дань. Предпринимателю трижды били окна в доме, поджигали офисное помещение, расположенное рядом с гостиницей. Все обращения в полицию по этому поводу ни к чему не привели — ни самих шантажистов, ни исполнителей "акций устрашения" так и не нашли. Игорь Скворцов не единственный, кого пытаются обложить данью
В течение последних месяцев десятки николаевских предпринимателей подверглись шантажу. Многие из них сочли за благо согласиться платить дань, не веря в возможности полиции их защитить.
Источник: novosti-n.org
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