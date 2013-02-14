Никогда не бывает настолько плохо, чтобы не стало еще хуже. Данная максима как нельзя лучше подходит к прогнозу социально-экономической ситуации в Украине-2017
Согласно заявлениям власть имущих, в 2017 "жить станет лучше, жить станет веселее". Объявлено, что ВВП продемонстрирует рост в целых 3%. Сколько лет понадобится с такими темпами, чтобы достигнуть показателя 2013 в $183 млрд с нынешних $90 млрд – вопрос, пожалуй, риторический. Хотя, если "патриотическая общественность" считает, что ВВП – это Путин, то сей показатель можно загнать в полный ноль…
Если говорить серьезно, то предпосылки для хотя бы минимального экономического роста отсутствуют. Кроме, разве что роста цен на мировых рынках на экспортируемое Украиной сырье – но это фактор несистемный, то бишь тот, на который правительство повлиять не сможет. О пресловутом притоке иностранных инвестиций (помимо, докапитализации иностранных банков), представлявшем даже в лучшие времена реинвестиции из оффшорных юрисдикций ранее выведенных капиталов, и говорить нечего – даже планы приватизации в 2014-2016 полностью провалены. Внутренний же рынок продолжит прогнозируемо сжиматься. И главная причина этого – падение покупательной способности населения из-за роста коммунальных тарифов.
Ставшие притчей во языцех тарифы продолжат стремительный рост в 2017. С 1 марта ожидается очередное повышение стоимости электроэнергии на 25-30%, которая в т.ч. закладывается в себестоимость холодного водоснабжения. Вероятнее всего, вырастет цена и на природный газ – с нынешних 6,9 тыс грн за тысячу "кубов" до 9,5 тыс грн, исходя из заложенной в госбюджете цены импорта ($240), курса доллара (27,2 грн – оптимистично, однако), плюс расходы на транспортировку и налоги. Значит, пропорционально повысится стоимость горячей воды. Как при таких раскладах удерживать инфляцию на уровне 8,1% – одному Гройсману известно.
В общем, социально-экономический прогноз на 2017 очевиден – продолжение сокращения экономики и тарифного геноцида, урезание социального пакета в виде здравоохранения и образования (в т.ч. путем "децентрализации"), продолжение деиндустриализации и депопуляции, а также рост количества чрезвычайных происшествий техногенного характера.
Единственным условным позитивом можно считать поднятие минимальной заработной платы до 3200 грн. Но и в данном случае не обходится без "зрад" – львиная доля повышения будет "съедена" урезанием субсидий, повышением акцизов, инфляцией и девальвацией (именно через монетарный фактор – увеличение денежной массы в обороте). К тому же неизбежно последуют сокращения – в частном секторе из-за увеличения отчислений по ЕСВ, а в государственном – по причинам "оптимизации" и перекраивания бюджетного "тришкиного кафтана".
Что касается пенсионного обеспечения, то размер пенсий вырастет всего на 10% в конце 2017 года. На большее рассчитывать объективно невозможно, принимая во внимание, что "команда европейских профессионалов" в 2016 году умудрилась обрушить дефицит Пенсионного фонда с 80 млрд до 145 млрд гривен.
Источник: rian.com.ua
Согласно заявлениям власть имущих, в 2017 "жить станет лучше, жить станет веселее". Объявлено, что ВВП продемонстрирует рост в целых 3%. Сколько лет понадобится с такими темпами, чтобы достигнуть показателя 2013 в $183 млрд с нынешних $90 млрд – вопрос, пожалуй, риторический. Хотя, если "патриотическая общественность" считает, что ВВП – это Путин, то сей показатель можно загнать в полный ноль…
Если говорить серьезно, то предпосылки для хотя бы минимального экономического роста отсутствуют. Кроме, разве что роста цен на мировых рынках на экспортируемое Украиной сырье – но это фактор несистемный, то бишь тот, на который правительство повлиять не сможет. О пресловутом притоке иностранных инвестиций (помимо, докапитализации иностранных банков), представлявшем даже в лучшие времена реинвестиции из оффшорных юрисдикций ранее выведенных капиталов, и говорить нечего – даже планы приватизации в 2014-2016 полностью провалены. Внутренний же рынок продолжит прогнозируемо сжиматься. И главная причина этого – падение покупательной способности населения из-за роста коммунальных тарифов.
Ставшие притчей во языцех тарифы продолжат стремительный рост в 2017. С 1 марта ожидается очередное повышение стоимости электроэнергии на 25-30%, которая в т.ч. закладывается в себестоимость холодного водоснабжения. Вероятнее всего, вырастет цена и на природный газ – с нынешних 6,9 тыс грн за тысячу "кубов" до 9,5 тыс грн, исходя из заложенной в госбюджете цены импорта ($240), курса доллара (27,2 грн – оптимистично, однако), плюс расходы на транспортировку и налоги. Значит, пропорционально повысится стоимость горячей воды. Как при таких раскладах удерживать инфляцию на уровне 8,1% – одному Гройсману известно.
В общем, социально-экономический прогноз на 2017 очевиден – продолжение сокращения экономики и тарифного геноцида, урезание социального пакета в виде здравоохранения и образования (в т.ч. путем "децентрализации"), продолжение деиндустриализации и депопуляции, а также рост количества чрезвычайных происшествий техногенного характера.
Единственным условным позитивом можно считать поднятие минимальной заработной платы до 3200 грн. Но и в данном случае не обходится без "зрад" – львиная доля повышения будет "съедена" урезанием субсидий, повышением акцизов, инфляцией и девальвацией (именно через монетарный фактор – увеличение денежной массы в обороте). К тому же неизбежно последуют сокращения – в частном секторе из-за увеличения отчислений по ЕСВ, а в государственном – по причинам "оптимизации" и перекраивания бюджетного "тришкиного кафтана".
Что касается пенсионного обеспечения, то размер пенсий вырастет всего на 10% в конце 2017 года. На большее рассчитывать объективно невозможно, принимая во внимание, что "команда европейских профессионалов" в 2016 году умудрилась обрушить дефицит Пенсионного фонда с 80 млрд до 145 млрд гривен.
Источник: rian.com.ua
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