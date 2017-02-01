Американские дипломаты обеспокоены ситуацией с блокадой Донбасса и призывают стороны сесть за стол переговоров.
Американцы отмечают, что блокирование поставок угля может нанести вред украинцам и энергетической системе Украины.
"Мы обеспокоены нынешним препятствием поставке угля из неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей и его потенциальным влиянием на энергетическую систему Украины, украинскую экономику и жителей Украины. Стороны должны встретиться, чтобы принять краткосрочные шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию соприкосновения с целью предотвращения осложнения ситуации для украинцев с обеих сторон", – говорится в заявлении посольства США в Украине.
Как известно, 25 января лица, назвавшиеся ветеранами военных действий на Донбассе, и в частности нардепы Владимир Парасюк и Семен Семенченко, перекрыли участок железной дороги Луганск – Попасная в рамках торговой блокады неподконтрольных Украине регионов Донбасса. Позже были заблокированы все железнодорожные пути в направлении неподконтрольных территорий.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокада поставок дефицитного угля антрацитовой группы, который используется теплоэлектростанциями Украины, является преступлением и ведет к подрыву всей национальной экономики.
В связи с блокадой поставок угля из Донбасса в Украине с 17 февраля вводится чрезвычайное положение в энергетике.
Американцы отмечают, что блокирование поставок угля может нанести вред украинцам и энергетической системе Украины.
"Мы обеспокоены нынешним препятствием поставке угля из неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей и его потенциальным влиянием на энергетическую систему Украины, украинскую экономику и жителей Украины. Стороны должны встретиться, чтобы принять краткосрочные шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию соприкосновения с целью предотвращения осложнения ситуации для украинцев с обеих сторон", – говорится в заявлении посольства США в Украине.
Как известно, 25 января лица, назвавшиеся ветеранами военных действий на Донбассе, и в частности нардепы Владимир Парасюк и Семен Семенченко, перекрыли участок железной дороги Луганск – Попасная в рамках торговой блокады неподконтрольных Украине регионов Донбасса. Позже были заблокированы все железнодорожные пути в направлении неподконтрольных территорий.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокада поставок дефицитного угля антрацитовой группы, который используется теплоэлектростанциями Украины, является преступлением и ведет к подрыву всей национальной экономики.
В связи с блокадой поставок угля из Донбасса в Украине с 17 февраля вводится чрезвычайное положение в энергетике.
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