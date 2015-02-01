В Авдеевке продолжаются обстрелы.
Сегодня в результате обстрелов двое человек получили ранения, еще один - погиб.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.
Напомним, на Авдеевском коксохимическом заводе продолжаются работы по ликвидации последствия обрывов ЛЭП.
Сегодня в результате обстрелов двое человек получили ранения, еще один - погиб.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.
Напомним, на Авдеевском коксохимическом заводе продолжаются работы по ликвидации последствия обрывов ЛЭП.
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