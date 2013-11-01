В начале года разгорелся скандал с требованием государства вернуть выданную помощь, если есть депозит, в десять раз превышающий прожиточный минимум.
Юристы Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" спросили у Министерства социальной политики, может ли переселенец снова претендовать на адресную помощь, если он закрыл депозитный счет.
Судя по ответу - может. В письме Минсоцполитики, среди прочего, говорится:
"В случае, если на момент обращения за назначением пособия у кого-либо из членов семьи на депозитном банковском счете есть средства, превышающие 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, оснований для назначения помощи нет.
В то же время, когда при новом обращении депозитный банковский счет отсутствует, рассматривается право на назначение пособия по этому обращению".
Полностью письмо с ответом Минсоцполитики - здесь: https://goo.gl/pTSbGj
Читайте также: Сколько украинцев получают субсидии на услуги ЖКХ.
Юристы Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" спросили у Министерства социальной политики, может ли переселенец снова претендовать на адресную помощь, если он закрыл депозитный счет.
Судя по ответу - может. В письме Минсоцполитики, среди прочего, говорится:
"В случае, если на момент обращения за назначением пособия у кого-либо из членов семьи на депозитном банковском счете есть средства, превышающие 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, оснований для назначения помощи нет.
В то же время, когда при новом обращении депозитный банковский счет отсутствует, рассматривается право на назначение пособия по этому обращению".
Полностью письмо с ответом Минсоцполитики - здесь: https://goo.gl/pTSbGj
Читайте также: Сколько украинцев получают субсидии на услуги ЖКХ.
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