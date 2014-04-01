Около 6,6 млн украинских домохозяйств получают жилищные субсидии.
Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
"У нас 15 млн домохозяйств. 6,6 млн из них, а это меньше 40%, пользуются субсидией. Но остальные-то платят", — сказал Рева.
По мнению министра, рост задолженности за коммунальные услуги, который недавно зафиксировал Госстат, является временным явлением.
"Если бы повышение тарифов проходило на фоне замораживания зарплат и пенсий — это была бы беда. Там был бы риск накопления долгов. Но если наша система субсидий позволяет сегодня 6,6 млн домохозяйств не чувствовать этого ценового удара, а по всем остальным будет происходить адаптация, в чем я не сомневаюсь, мы будем видеть увеличение процента оплаты", — добавил министр.
Читайте также: За что украинцев могут лишить субсидий.
Источник: Realist
Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
"У нас 15 млн домохозяйств. 6,6 млн из них, а это меньше 40%, пользуются субсидией. Но остальные-то платят", — сказал Рева.
По мнению министра, рост задолженности за коммунальные услуги, который недавно зафиксировал Госстат, является временным явлением.
"Если бы повышение тарифов проходило на фоне замораживания зарплат и пенсий — это была бы беда. Там был бы риск накопления долгов. Но если наша система субсидий позволяет сегодня 6,6 млн домохозяйств не чувствовать этого ценового удара, а по всем остальным будет происходить адаптация, в чем я не сомневаюсь, мы будем видеть увеличение процента оплаты", — добавил министр.
Читайте также: За что украинцев могут лишить субсидий.
Источник: Realist
- Просмотров: 3542
Похожие новости