В Украине хотят запретить социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".
"Одним из решений должно быть блокирование российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники". Сегодня мы видим, что они являются основными распространителями антиукраинского контента", - заявил во время брифинга советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
Как писала "Индустриалка", детские игры в соцсетях приводят к суициду.
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Источник: РБК-Украина
"Одним из решений должно быть блокирование российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники". Сегодня мы видим, что они являются основными распространителями антиукраинского контента", - заявил во время брифинга советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
Как писала "Индустриалка", детские игры в соцсетях приводят к суициду.
Читайте также: В Украине пропадают дети.
Подписывайтесь на "Индустриалку" в Facebook, "Вконтакте", Instagram и YouTube.
Источник: РБК-Украина
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