"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, и корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) резко отрицательно относятся к блокировании железной дороги на границе размежевания в зоне АТО, а также к возможной "национализации" их предприятий со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Метинвесте" и ИСД в четверг, в случае остановок предприятий это повлечет за собой гуманитарную катастрофу.
В частности, в группе "Метинвест" отмечают, что на временно неподконтрольной Украине территории находится ряд предприятий группы, среди которых – угольное объединение "Краснодонуголь" (Луганская обл.), Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), Макеевский металлургический завод (филиал ЕМЗ), "Комсомольское рудоуправление" и Харцызский трубный завод (ХТЗ, все – Донецкая обл.).
"Юридически все они были перерегистрированы в городах, подконтрольных Украине, – Северодонецке и Мариуполе. Это означает, что все эти предприятия в своей деятельности руководствуются законодательством Украины, получают все необходимые лицензии в Украине и платят налоги, сборы и другие обязательные платежи в государственный бюджет Украины, а также приносят валюту в страну за счет своей экспортной выручки", - подчеркивают в "Метинвесте".
При этом констатируется, что "ДНР" и "ЛНР" не признаны ни в одной стране мира, с которыми группа ведет торговую деятельность.
"Национализация" или перерегистрация предприятий в юрисдикции "ДНР/ЛНР" приведет к полному прекращению экспорта их продукции. Кроме того, они не смогут продолжать свою дальнейшую работу без квалифицированного менеджмента и персонала, который группа "Метинвест" вынуждена будет сократить. Данные действия неминуемо приведут к остановке предприятий и их последующему закрытию", - отмечают в "Метинвесте".
Также констатируется, что только на обозначенных предприятиях сокращению подвергнутся почти 20 тысяч человек. За этим неминуемо последуют увольнения людей и на предприятиях смежных отраслей – энергетики, транспорта, машиностроения – а также подрядных организаций, что приведет к социальному взрыву.
"Мы считаем такой сценарий недопустимым и намерены продолжать осуществлять всю деятельность предприятий, физически расположенных на неконтролируемых территориях, в рамках украинского законодательства. Все вышеуказанные предприятия неразрывно связаны с другими предприятиями горно-металлургического комплекса (ГМК), расположенными на подконтрольной Украине территории, – логистикой, поставками сырья, общей производственной цепочкой. Поэтому их остановка неизбежно приведет к существенным проблемам в ГМК Украины в целом и возможной остановке ряда других предприятий. При этом после полной остановки повторно запустить производство невозможно, и оно будет потеряно навсегда", - подчеркнули в группе.
Также отмечается, что кризис в отрасли может наступить гораздо раньше, чем будут приняты соответствующие законы в непризнанных республиках. Так, в конце января группа людей, называющих себя бывшими бойцами украинских добровольных батальонов, заблокировали движение поездов на нескольких железнодорожных перегонах в Луганской области и объявили о начале торговой блокады неподконтрольных Украине территорий. Таким образом, были заблокированы не только поставки коксующегося угля в адрес украинских металлургических предприятий, но и поставки энергетического угля, необходимого для работы теплоэлектростанций, констатируют в "Метинвесте".
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Метинвесте" и ИСД в четверг, в случае остановок предприятий это повлечет за собой гуманитарную катастрофу.
В частности, в группе "Метинвест" отмечают, что на временно неподконтрольной Украине территории находится ряд предприятий группы, среди которых – угольное объединение "Краснодонуголь" (Луганская обл.), Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), Макеевский металлургический завод (филиал ЕМЗ), "Комсомольское рудоуправление" и Харцызский трубный завод (ХТЗ, все – Донецкая обл.).
"Юридически все они были перерегистрированы в городах, подконтрольных Украине, – Северодонецке и Мариуполе. Это означает, что все эти предприятия в своей деятельности руководствуются законодательством Украины, получают все необходимые лицензии в Украине и платят налоги, сборы и другие обязательные платежи в государственный бюджет Украины, а также приносят валюту в страну за счет своей экспортной выручки", - подчеркивают в "Метинвесте".
При этом констатируется, что "ДНР" и "ЛНР" не признаны ни в одной стране мира, с которыми группа ведет торговую деятельность.
"Национализация" или перерегистрация предприятий в юрисдикции "ДНР/ЛНР" приведет к полному прекращению экспорта их продукции. Кроме того, они не смогут продолжать свою дальнейшую работу без квалифицированного менеджмента и персонала, который группа "Метинвест" вынуждена будет сократить. Данные действия неминуемо приведут к остановке предприятий и их последующему закрытию", - отмечают в "Метинвесте".
Также констатируется, что только на обозначенных предприятиях сокращению подвергнутся почти 20 тысяч человек. За этим неминуемо последуют увольнения людей и на предприятиях смежных отраслей – энергетики, транспорта, машиностроения – а также подрядных организаций, что приведет к социальному взрыву.
"Мы считаем такой сценарий недопустимым и намерены продолжать осуществлять всю деятельность предприятий, физически расположенных на неконтролируемых территориях, в рамках украинского законодательства. Все вышеуказанные предприятия неразрывно связаны с другими предприятиями горно-металлургического комплекса (ГМК), расположенными на подконтрольной Украине территории, – логистикой, поставками сырья, общей производственной цепочкой. Поэтому их остановка неизбежно приведет к существенным проблемам в ГМК Украины в целом и возможной остановке ряда других предприятий. При этом после полной остановки повторно запустить производство невозможно, и оно будет потеряно навсегда", - подчеркнули в группе.
Также отмечается, что кризис в отрасли может наступить гораздо раньше, чем будут приняты соответствующие законы в непризнанных республиках. Так, в конце января группа людей, называющих себя бывшими бойцами украинских добровольных батальонов, заблокировали движение поездов на нескольких железнодорожных перегонах в Луганской области и объявили о начале торговой блокады неподконтрольных Украине территорий. Таким образом, были заблокированы не только поставки коксующегося угля в адрес украинских металлургических предприятий, но и поставки энергетического угля, необходимого для работы теплоэлектростанций, констатируют в "Метинвесте".
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