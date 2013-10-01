Билеты на песенный конкурс "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве с 9 по 13 мая, разошлись за ночь.
Всего на 9 концертов (финал, два полуфинала и шесть репетиций) будет продано около 70 тысяч билетов стоимостью 8-500 евро (228—15 тыс. грн).
Официальная продажа билетов на Евровидение-2017 стартовала вечером 14 февраля. Людям пришлось часами стоять в виртуальной очереди, чтобы купить билеты. Некоторым не повезло, ведь когда подходила их очередь, в наличии уже ничего не было.
"Это было эпично. 4 часа прождать и в итоге ни единого свободного билета. Даже в СССР в очереди за колбасой продавщица говорила "колбаса закончилась", и очередь расходилась", — высказал сове мнение в соцсети украинец Андрей Робулец.
По словам соучредителя сaйта по продаже билетов Дмитрия Феликсова, на финал было выставлено 2 тысячи билетов, которые раскупили за 15 минут, на дневной финал — 3 тысячи билетов, которых не было уже к утру.
К слову, шанс купить билеты на Евровидение еще будет - сейчас идет распределение квот по билетам, после чего остаток вернут в продажу. Продают их и перекупщики, естественно, цены у них гораздо выше.
Источник: Сегодня
Всего на 9 концертов (финал, два полуфинала и шесть репетиций) будет продано около 70 тысяч билетов стоимостью 8-500 евро (228—15 тыс. грн).
Официальная продажа билетов на Евровидение-2017 стартовала вечером 14 февраля. Людям пришлось часами стоять в виртуальной очереди, чтобы купить билеты. Некоторым не повезло, ведь когда подходила их очередь, в наличии уже ничего не было.
"Это было эпично. 4 часа прождать и в итоге ни единого свободного билета. Даже в СССР в очереди за колбасой продавщица говорила "колбаса закончилась", и очередь расходилась", — высказал сове мнение в соцсети украинец Андрей Робулец.
По словам соучредителя сaйта по продаже билетов Дмитрия Феликсова, на финал было выставлено 2 тысячи билетов, которые раскупили за 15 минут, на дневной финал — 3 тысячи билетов, которых не было уже к утру.
К слову, шанс купить билеты на Евровидение еще будет - сейчас идет распределение квот по билетам, после чего остаток вернут в продажу. Продают их и перекупщики, естественно, цены у них гораздо выше.
Источник: Сегодня
- Просмотров: 65
Похожие новости