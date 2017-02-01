Если Авдеевский коксохимический завод остановится, Украине понадобится 10 лет на постройку аналогичного предприятия.
Об этом заявил директор завода Муса Магомедов в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, из-за блокады Донбасса на завод перестал поступать уголь сизподразделения "Краснодон-уголь" и шахты "Щегловская-Глубокая".
"Общий объем недопоставляемого угля по месяцу будет примерно 80 тыс., это около 15 % угля, который мы используем. Затем мы начинаем "съедать" привезенные австралийские, американские и новозеландские угли", – говорит М.Магомедов.
По его словам, импортный уголь завозился как запасной, весь расчет был на поставки и использование для работы завода украинского угля.
"Но мы начинаем "съедать" его (импортный уголь – ред.) быстрее. Чтобы его привезти, надо потратить 80-90 дней", – сказал он.
Директор отмечает, что если остановится АКЗХ, следующими будут два комбината в Мариуполе и снижение производства на "Запорожстали".
"Если мы остановимся, мы не запустимся снова… Новый такой завод Украина сможет построить, в лучшем случае, в течение 10 лет, потому что одна батарея строится примерно полтора года. … Думаю, в таких условиях никто не построит такой завод", – отметил Магомедов.
Напомним, в Украине уже третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с оккупированных территорий Донбасса. Премьер Владимир Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий на оккупированном Донбассе для того, чтобы обеспечить теплоснабжение.
Источник: МинПром
Об этом заявил директор завода Муса Магомедов в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, из-за блокады Донбасса на завод перестал поступать уголь сизподразделения "Краснодон-уголь" и шахты "Щегловская-Глубокая".
"Общий объем недопоставляемого угля по месяцу будет примерно 80 тыс., это около 15 % угля, который мы используем. Затем мы начинаем "съедать" привезенные австралийские, американские и новозеландские угли", – говорит М.Магомедов.
По его словам, импортный уголь завозился как запасной, весь расчет был на поставки и использование для работы завода украинского угля.
"Но мы начинаем "съедать" его (импортный уголь – ред.) быстрее. Чтобы его привезти, надо потратить 80-90 дней", – сказал он.
Директор отмечает, что если остановится АКЗХ, следующими будут два комбината в Мариуполе и снижение производства на "Запорожстали".
"Если мы остановимся, мы не запустимся снова… Новый такой завод Украина сможет построить, в лучшем случае, в течение 10 лет, потому что одна батарея строится примерно полтора года. … Думаю, в таких условиях никто не построит такой завод", – отметил Магомедов.
Напомним, в Украине уже третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с оккупированных территорий Донбасса. Премьер Владимир Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий на оккупированном Донбассе для того, чтобы обеспечить теплоснабжение.
Источник: МинПром
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