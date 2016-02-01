Украинцы считают, что главные усилия власть должна сосредоточить на мирном урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.
Об этом заявили 74,9% опрошенных в ходе исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.
Регулирование цен и снижение тарифов ЖКХ считают важным заданием власти 56,4%, стимулирование развития экономики, создание благоприятных условий для бизнеса – 48,2% опрошенных, борьбу с коррупцией и коррупционерами – 45,6%, повышение пенсии и зарплаты – 41,6%.
Читайте также: Украинцы назвали главные успехи и провалы 2016 года.
Источник: Минпром
Об этом заявили 74,9% опрошенных в ходе исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.
Регулирование цен и снижение тарифов ЖКХ считают важным заданием власти 56,4%, стимулирование развития экономики, создание благоприятных условий для бизнеса – 48,2% опрошенных, борьбу с коррупцией и коррупционерами – 45,6%, повышение пенсии и зарплаты – 41,6%.
Читайте также: Украинцы назвали главные успехи и провалы 2016 года.
Источник: Минпром
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