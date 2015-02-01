Масленица – один из самых популярных праздников зимы.
Проводы зимы празднуют перед Великим постом. Согласно календарю 2017 года, Масленицу отмечают с 20 по 26 февраля.
Как давно празднуют Масленицу
Масленица, как и многие народные праздники, возникла в Украине еще до прихода христианства и символизировала встречу зимы с весной, прощание со стужей и приветствие солнца. Согласно древним традициям, во время масленичной недели непременно жгли чучела, которые символизировали плодородие, а пепел развеивали по ветру, чтобы добавить земле плодовитости.
Христианство добавило свои нюансы празднования зимних гуляний – Масленицу стали отмечать строго перед Великим постом, ведь дальше наступал строгий запрет жирной пищи и плясок.
Ежегодно Масленицу отмечают в разное время – последняя неделя перед Великим постом зависит от даты празднования Пасхи. Традиционно масленичная неделя не могла обойтись без атрибутов праздника, так хорошо нам известных по фильмам, - катание на санях и ледовых горах, поедание блинов и вареников.
Со временем многие традиции Масленицы забылись, но в народной памяти остались основные – каждый день масленичной недели, как игра, что-то символизирует.
Первый день Масленицы – "Встреча"
Дети сооружали в этот день куклу из соломы и наряжали ее, собирались и ходили от дома к дому, а хозяйки угощали ребят блинами.
В этот день женщины отдавали первый испеченный блин нищему, чтобы помянуть усопших.
После обеда молодежь и дети шли кататься со снежных горок – народная примета гласила: у тех, кто дальше всех скатится с горы, вырастет самый хороший лен.
Второй день Масленицы – "Заигрыш"
В этот день молодые люди искали себе пару: парни приглядывались к девушкам, а те украдкой строили глазки понравившимся мужчинам. Вся масленая неделя способствовала сватовству, чтобы после Великого поста отыграть свадьбу.
Третий день Масленицы – "Лакомка"
Среда Масленицы ознаменовалась тем, что тещи приглашали к себе зятьев и угощали их блинами. Молодожены в этот день надевали свои свадебные наряды, а холостые продолжали смотрины.
В среду непременно накрывали столы с вкусной едой, в том числе блинами. В этот день позволялось есть столько, сколько хочется, ни в чем себя не ограничивая. К блинам подавали сыры, молоко, сметану и масло.
Четвертый день Масленицы – "Разгуляй"
Экватор празднования – это "Разгуляй", который также именовали "Разгульный четверок", "Разгул" или "Перелом".
В четверг гуляли все – и дети, и старики. В этот день устраивали знаменитые кулачные бои и взятие снежных стенок. Также, в этот день чучело Масленицы поднимали на гору.
Пятый день Масленицы – "Тещины вечерки"
В пятницу тещи приходили к зятьям на блины. Молодые люди готовили блины из посуды и ингредиентов, которые им прислала теща.
Шестой день Масленицы – "Золовкины посиделки"
В субботу потчевали семью мужа: молодая жена звала к себе на блины родственников супруга. Также дело наконец-то доходило до чучела – его сжигали. Считалось, что в нем сжигали Масленицу. Вокруг костра устраивали гуляния с песнями и плясками.
Седьмой день Масленицы – "Прощеное воскресенье"
Седьмой, последний день Масленицы был особым. Гуляния сбавляли обороты, перед Великим постом люди хотели духовно очиститься. В основном, просили прощения друг у друга: "Прости меня, пожалуйста, буде в чем виноват пред тобою".
А стандартный ответ: "Бог простит".
Блины же в этот день относили на кладбище и оставляли на могилах, чтобы помянуть своих предков.
Украинские приметы на Масленицу
Если на Масленицу поскупишься, то за год разоришься. Щедрые угощения для семьи и гостей – залог благополучия на год.
Если первый блин румяный, красивый, то это к здоровью. Бледный сулит болезни.
Тонкий первый блин предвещает легкую жизнь.
Дырочки в первом блине символически обозначают количество детей в доме.
Припек посредине первого блина говорит о будущей верности мужа. А если сбоку – станет посматривать по сторонам.
Ровные края первого блина – к благополучному замужеству.
Один из первых блинов незамужняя девушка должна вынести первому встречному и спросить имя. Так и будут звать ее суженого.
Чем больше блинов хозяйка напечет, тем больше будет солнечных дней.
На Масленицу принято выбрасывать и сжигать все старое.
Кто дальше скатится с корки на Масленицу, у того будет лучший урожай льна.
Детям нужно сделать свистульки. Чем больше они на них посвистят, тем скорее птицы прилетят.
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Источник: Главком
Проводы зимы празднуют перед Великим постом. Согласно календарю 2017 года, Масленицу отмечают с 20 по 26 февраля.
Как давно празднуют Масленицу
Масленица, как и многие народные праздники, возникла в Украине еще до прихода христианства и символизировала встречу зимы с весной, прощание со стужей и приветствие солнца. Согласно древним традициям, во время масленичной недели непременно жгли чучела, которые символизировали плодородие, а пепел развеивали по ветру, чтобы добавить земле плодовитости.
Христианство добавило свои нюансы празднования зимних гуляний – Масленицу стали отмечать строго перед Великим постом, ведь дальше наступал строгий запрет жирной пищи и плясок.
Ежегодно Масленицу отмечают в разное время – последняя неделя перед Великим постом зависит от даты празднования Пасхи. Традиционно масленичная неделя не могла обойтись без атрибутов праздника, так хорошо нам известных по фильмам, - катание на санях и ледовых горах, поедание блинов и вареников.
Со временем многие традиции Масленицы забылись, но в народной памяти остались основные – каждый день масленичной недели, как игра, что-то символизирует.
Первый день Масленицы – "Встреча"
Дети сооружали в этот день куклу из соломы и наряжали ее, собирались и ходили от дома к дому, а хозяйки угощали ребят блинами.
В этот день женщины отдавали первый испеченный блин нищему, чтобы помянуть усопших.
После обеда молодежь и дети шли кататься со снежных горок – народная примета гласила: у тех, кто дальше всех скатится с горы, вырастет самый хороший лен.
Второй день Масленицы – "Заигрыш"
В этот день молодые люди искали себе пару: парни приглядывались к девушкам, а те украдкой строили глазки понравившимся мужчинам. Вся масленая неделя способствовала сватовству, чтобы после Великого поста отыграть свадьбу.
Третий день Масленицы – "Лакомка"
Среда Масленицы ознаменовалась тем, что тещи приглашали к себе зятьев и угощали их блинами. Молодожены в этот день надевали свои свадебные наряды, а холостые продолжали смотрины.
В среду непременно накрывали столы с вкусной едой, в том числе блинами. В этот день позволялось есть столько, сколько хочется, ни в чем себя не ограничивая. К блинам подавали сыры, молоко, сметану и масло.
Четвертый день Масленицы – "Разгуляй"
Экватор празднования – это "Разгуляй", который также именовали "Разгульный четверок", "Разгул" или "Перелом".
В четверг гуляли все – и дети, и старики. В этот день устраивали знаменитые кулачные бои и взятие снежных стенок. Также, в этот день чучело Масленицы поднимали на гору.
Пятый день Масленицы – "Тещины вечерки"
В пятницу тещи приходили к зятьям на блины. Молодые люди готовили блины из посуды и ингредиентов, которые им прислала теща.
Шестой день Масленицы – "Золовкины посиделки"
В субботу потчевали семью мужа: молодая жена звала к себе на блины родственников супруга. Также дело наконец-то доходило до чучела – его сжигали. Считалось, что в нем сжигали Масленицу. Вокруг костра устраивали гуляния с песнями и плясками.
Седьмой день Масленицы – "Прощеное воскресенье"
Седьмой, последний день Масленицы был особым. Гуляния сбавляли обороты, перед Великим постом люди хотели духовно очиститься. В основном, просили прощения друг у друга: "Прости меня, пожалуйста, буде в чем виноват пред тобою".
А стандартный ответ: "Бог простит".
Блины же в этот день относили на кладбище и оставляли на могилах, чтобы помянуть своих предков.
Украинские приметы на Масленицу
Если на Масленицу поскупишься, то за год разоришься. Щедрые угощения для семьи и гостей – залог благополучия на год.
Если первый блин румяный, красивый, то это к здоровью. Бледный сулит болезни.
Тонкий первый блин предвещает легкую жизнь.
Дырочки в первом блине символически обозначают количество детей в доме.
Припек посредине первого блина говорит о будущей верности мужа. А если сбоку – станет посматривать по сторонам.
Ровные края первого блина – к благополучному замужеству.
Один из первых блинов незамужняя девушка должна вынести первому встречному и спросить имя. Так и будут звать ее суженого.
Чем больше блинов хозяйка напечет, тем больше будет солнечных дней.
На Масленицу принято выбрасывать и сжигать все старое.
Кто дальше скатится с корки на Масленицу, у того будет лучший урожай льна.
Детям нужно сделать свистульки. Чем больше они на них посвистят, тем скорее птицы прилетят.
Читайте также: Будь моєю скотинякою: соцсети взорвали валентинки с украинскими политиками.
Источник: Главком
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