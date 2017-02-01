Премьер-министр Владимир Гройсман еще раз осудил блокирование поставок угля антрацитовой группы из территорий, временно неподконтрольных правительству. "Я считаю, что блокада угля - это преступление. По крайней мере, что касается угля, о другом не берусь судить", – отметил он.Гройсман призвал участников блокады ее снять, потому что она угрожает энергетической безопасности Украины. "Все остальное, пожалуйста, блокируйте, контролируйте, боритесь с контрабандой и в этом вопросе можете на меня рассчитывать", - отметил премьер.Вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что в крупнейших промышленных областях (Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская) антикризисные штабы провели заседания для согласования чрезвычайных энергетических мер, которые будут введены.Однако Зубко подчеркнул, что эти меры коснутся всех областей, которые потребляют электроэнергию."Завтра будут даны соответствующие рекомендации, каким образом пересмотреть режимы, обеспечивающие уменьшение потребления в пиковые часы", – отметил он.Источник: Украинская правда