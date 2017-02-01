Блокада оккупированных территорий не принесет никаких позитивных последствий, лишь негативные.
Об это в своем блоге на сайте "Новое время" написал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука:
"Сейчас сложно даже предугадать их объем. На данный момент внимание сконцентрировано на энергетической сфере, но кроме энергетики есть еще и металлопроизводство. А оно основано, в частности, на сырье, производящемся на неконтролируемых территориях.
Если дойдет до дефицита электроэнергии, то это скажется не только на бытовых потребителях. Сократится уровень потребления электроэнергии промышленными предприятиями, что приведет к сокращению рабочих дней, рабочих часов. Все это бывало в стране, не раз.
Если взять Луганскую область – то это энергетический остров. Вся область запитана от одной единственной Счастинской ТЭС.
Авдеевский коксохимический завод снабжает коксом два меткомбината: один в Мариуполе, другой в Запорожье. Если они остановятся, то с учетом смежных сфер – порядка 300-500 тысяч наших граждан останутся без средств к существованию. Бюджет же недополучит порядка $2 млрд. Это лишь один маленький пример. Но таких взаимозависимостей немало. Алчевский меткомбинат – то же самое. В лучшем случае люди останутся без работы. А, значит, без средств к существованию. А, значит, им придется каким-то образом искать эти средства, поскольку нужно кормить семьи. Альтернативы у них немного, мягко говоря, на неконтролируемой территории.
Все, что сейчас происходит – слишком похоже на примитивные предвыборные технологии. Ко всему этому очень много вопросов. В мае, когда мы начали готовиться к отопительному сезону, 45 дней испытывали на себе блокаду со стороны террористов. Они не выпускали к нам подвижной состав, намереваясь сорвать график подготовки к отопительному сезону. Они требовали, чтобы мы перерегистрировали все предприятия, находящиеся на неконтролируемой территории в сферу деятельности ОРДЛО соответственно, чтобы украинские предприятия начали платить налоги и финансировать их деятельность. А сейчас вдруг в разгар отопительного сезона, как черт из табакерки, выскочил этот Семенченко со своей блокадой. К чему это может привести? Я положительных направлений вообще не вижу".
Об это в своем блоге на сайте "Новое время" написал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука:
"Сейчас сложно даже предугадать их объем. На данный момент внимание сконцентрировано на энергетической сфере, но кроме энергетики есть еще и металлопроизводство. А оно основано, в частности, на сырье, производящемся на неконтролируемых территориях.
Если дойдет до дефицита электроэнергии, то это скажется не только на бытовых потребителях. Сократится уровень потребления электроэнергии промышленными предприятиями, что приведет к сокращению рабочих дней, рабочих часов. Все это бывало в стране, не раз.
Если взять Луганскую область – то это энергетический остров. Вся область запитана от одной единственной Счастинской ТЭС.
Авдеевский коксохимический завод снабжает коксом два меткомбината: один в Мариуполе, другой в Запорожье. Если они остановятся, то с учетом смежных сфер – порядка 300-500 тысяч наших граждан останутся без средств к существованию. Бюджет же недополучит порядка $2 млрд. Это лишь один маленький пример. Но таких взаимозависимостей немало. Алчевский меткомбинат – то же самое. В лучшем случае люди останутся без работы. А, значит, без средств к существованию. А, значит, им придется каким-то образом искать эти средства, поскольку нужно кормить семьи. Альтернативы у них немного, мягко говоря, на неконтролируемой территории.
Все, что сейчас происходит – слишком похоже на примитивные предвыборные технологии. Ко всему этому очень много вопросов. В мае, когда мы начали готовиться к отопительному сезону, 45 дней испытывали на себе блокаду со стороны террористов. Они не выпускали к нам подвижной состав, намереваясь сорвать график подготовки к отопительному сезону. Они требовали, чтобы мы перерегистрировали все предприятия, находящиеся на неконтролируемой территории в сферу деятельности ОРДЛО соответственно, чтобы украинские предприятия начали платить налоги и финансировать их деятельность. А сейчас вдруг в разгар отопительного сезона, как черт из табакерки, выскочил этот Семенченко со своей блокадой. К чему это может привести? Я положительных направлений вообще не вижу".
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