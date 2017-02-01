На Авдеевском коксохимическом заводе продолжаются работы по ликвидации последствия обрывов ЛЭП.
О сложившейся ситуации написал на своей странице в "Фейсбуке" генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов:
Как писал "Индустриалка", "Запорожсталь" отправил третий гуманитарный груз в Авдеевку. Металлурги отгрузили в пострадавший город 4 мотопомпы, которые необходимы Авдеевке.
Муса Магомедов также выразил слова благодарности от авдеевских коксохимиков металлургам "Запорожстали" за помощь и поддержку:
О сложившейся ситуации написал на своей странице в "Фейсбуке" генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов:
Как писал "Индустриалка", "Запорожсталь" отправил третий гуманитарный груз в Авдеевку. Металлурги отгрузили в пострадавший город 4 мотопомпы, которые необходимы Авдеевке.
Муса Магомедов также выразил слова благодарности от авдеевских коксохимиков металлургам "Запорожстали" за помощь и поддержку:
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