Для получения справки внутренее перемещенного лица необходимо подавать заявление нового образца.
Об этом говорится в приказе Министерства социальной политики №1610 "Об утверждении формы заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица".
Верховная Рада уже приняла документ, но в силу он еще не вступил.
Юристы Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" разобрались, что нового в заявлении.
Заявление стало более детальным. Среди новых пунктов:
последнее фактическое место проживания в зоне АТО. Ранее отмечалось лишь место регистрации;
документ, удостоверяющий личность. Ранее требовались исключительно данные паспорта;
наличие или отсутствие жилья и депозита;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Значительно шире стал и перечень сведений об инвалидности. Теперь надо указывать причины и группу инвалидности, нозологические признаки, потребность в технических средствах реабилитации и в санаторно-курортном лечении.
Само обновленное заявление смотрите здесь: https://goo.gl/WYdi26
Читайте также: Что делать, если нужно удалить заявку на сайте оформления пропусков в зону АТО.
Об этом говорится в приказе Министерства социальной политики №1610 "Об утверждении формы заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица".
Верховная Рада уже приняла документ, но в силу он еще не вступил.
Юристы Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" разобрались, что нового в заявлении.
Заявление стало более детальным. Среди новых пунктов:
последнее фактическое место проживания в зоне АТО. Ранее отмечалось лишь место регистрации;
документ, удостоверяющий личность. Ранее требовались исключительно данные паспорта;
наличие или отсутствие жилья и депозита;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Значительно шире стал и перечень сведений об инвалидности. Теперь надо указывать причины и группу инвалидности, нозологические признаки, потребность в технических средствах реабилитации и в санаторно-курортном лечении.
Само обновленное заявление смотрите здесь: https://goo.gl/WYdi26
Читайте также: Что делать, если нужно удалить заявку на сайте оформления пропусков в зону АТО.
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