Авдеевка окончательно пришла в себя. В город возвращаются ранее эвакуированные люди. Но, к сожалению – это лишь затишье перед катастрофой.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов:
Как писала "Индустриалка", 25 января активисты, называющие себя ветеранами АТО, начали блокаду ж/д путей на Донбассе. Вместе с тем, большинство украинцев назвали блокаду Донбасса попыткой поделить коррупционные потоки.
Читайте также: Запорожцы не хотят сидеть без света из-за блокады Донбасса.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов:
Как писала "Индустриалка", 25 января активисты, называющие себя ветеранами АТО, начали блокаду ж/д путей на Донбассе. Вместе с тем, большинство украинцев назвали блокаду Донбасса попыткой поделить коррупционные потоки.
Читайте также: Запорожцы не хотят сидеть без света из-за блокады Донбасса.
- Просмотров: 286
Похожие новости