Парень учился в ПТУ, вернувшись домой, сказал своему опекуну, что пойдет в магазин за продуктами на учебу, но домой так и не вернулся.В итоге парня нашли повешенным на дереве на территории местной школы, сообщает пресс-центр Нацполиции Украины.Обстоятельства происшествия устанавливаются.