В селе Константиновка, что в Сахновщинском районе Харьковской области, свел счеты с жизнью 17-летний подросток.
Парень учился в ПТУ, вернувшись домой, сказал своему опекуну, что пойдет в магазин за продуктами на учебу, но домой так и не вернулся.
В итоге парня нашли повешенным на дереве на территории местной школы, сообщает пресс-центр Нацполиции Украины.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Парень учился в ПТУ, вернувшись домой, сказал своему опекуну, что пойдет в магазин за продуктами на учебу, но домой так и не вернулся.
В итоге парня нашли повешенным на дереве на территории местной школы, сообщает пресс-центр Нацполиции Украины.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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