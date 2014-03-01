Министр обороны Украины Степан Полторак после конфликта в Чонгаре готов рассмотреть возможность создания боевого подразделения на базе общественного объединения "Аскер".
На встрече с главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым Полторак заявил, что Вооруженные силы готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения "Аскер" о добровольной службе в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС. Формирование подразделения будет проходить с учетом вероисповедания и традиций личного состава.
Источник: РБК-Украина
На встрече с главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым Полторак заявил, что Вооруженные силы готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения "Аскер" о добровольной службе в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС. Формирование подразделения будет проходить с учетом вероисповедания и традиций личного состава.
Источник: РБК-Украина
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