Запасы угля на большинстве украинских электростанций достигли критически низкого уровня.
Причиной этого стала блокада железной дороги на Донбасс и невозможность доставить с неподконтрольной Украине территории необходимый антрацит.
Об этом заявил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
"Ситуация критическая. Таких низких запасов угля не было на ТЭС даже в 2014 году в разгар военных действий. Начиная с понедельника, по оперативным данным, могут начаться отключения электростанций", – заявил собеседник в Министерстве.
График возможных отключений:
Источник: Багнет
Причиной этого стала блокада железной дороги на Донбасс и невозможность доставить с неподконтрольной Украине территории необходимый антрацит.
Об этом заявил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
"Ситуация критическая. Таких низких запасов угля не было на ТЭС даже в 2014 году в разгар военных действий. Начиная с понедельника, по оперативным данным, могут начаться отключения электростанций", – заявил собеседник в Министерстве.
График возможных отключений:
Источник: Багнет
- Просмотров: 55
Похожие новости