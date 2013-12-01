Борщ - одно из любимых блюд украинцев, которое приходится по вкусу и гостям из других стран.
Во сколько обойдется 3,5-литровая кастрюля борща в разных странах (с мясом и без), смотрите в инфографике.
Как писала "Индустриалка", украинский борщ покорил Кипр.
Источник: BusinessViews
Во сколько обойдется 3,5-литровая кастрюля борща в разных странах (с мясом и без), смотрите в инфографике.
Как писала "Индустриалка", украинский борщ покорил Кипр.
Источник: BusinessViews
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