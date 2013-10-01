Топ-10 политиков, которыми украинцы интересовались в Яндексе в январе традиционно возглавил президент Петр Порошенко.
Вторую строку заняли мэр Киева Виталий Кличко и его брат — Владимир. Замыкает первую тройку Юлия Тимошенко.
Четверную позицию занимает премьер-министр Владимир Гройсман, который "подвинул" с этой позиции на пятую строчку министра внутренних дел Арсена Авакова.
На одну позицию в рейтинге политиков, которые интересовали украинцев, опустилась нардеп Надежда Савченко.
Следом за ней, на седьмой позиции находится Игорь Коломойский.
Восьмую позицию, как и в декабре, занимает бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Далее разместился Арсений Яценюк.
Замыкает топ-10, как и в декабре 2016 года, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.
Читайте также: Что запорожцы чаще всего ищут в интернете.
Источник: Politeka
Вторую строку заняли мэр Киева Виталий Кличко и его брат — Владимир. Замыкает первую тройку Юлия Тимошенко.
Четверную позицию занимает премьер-министр Владимир Гройсман, который "подвинул" с этой позиции на пятую строчку министра внутренних дел Арсена Авакова.
На одну позицию в рейтинге политиков, которые интересовали украинцев, опустилась нардеп Надежда Савченко.
Следом за ней, на седьмой позиции находится Игорь Коломойский.
Восьмую позицию, как и в декабре, занимает бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Далее разместился Арсений Яценюк.
Замыкает топ-10, как и в декабре 2016 года, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.
Читайте также: Что запорожцы чаще всего ищут в интернете.
Источник: Politeka
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