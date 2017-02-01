Решение вопроса блокады оккупированных территори Донбасса лежит в компетенции правоохранительных органов. При этом последствия блокады могут быть угрожающими для всей Украины. Об этом заявил глава Луганской обладминистрации Юрий Гарбуз.
"В случае блокирования поставок антрацита с Донбасса все работающие на этом виде угля ТЭС и ТЭЦ будут поочередно полностью остановлены. Замещение мощностей силами АЭС возможно только на первом этапе (две недели). Для области это означает отключение Славянской ТЭС с замещением мощностями АЭС, остановка Луганской ТЭС в городе Счастье (конец февраля) – и как следствие, прекращение поставки электричества на севере Луганщины. На антраците работают также теплоэлектростанции Западной и Центральной Украины. Кратчайший срок поставок этого энергоносителя из ЮАР составляет 80 суток (вторая половина апреля). В условиях суровой зимы последствия блокады более чем угрожающие", – отметил Гарбуз.
По его словам, блокада Донбасса невыгодна Украине, но выгодна Москве.
"Снова на росТВ появились картинки с беззаконием: люди в камуфляже блокируют железные дороги в Украине. Но главное не то, выгодно ли это Кремлю. Главное, что эта блокада точно не выгодна нам самим, она наносит удар по инвестиционному климату страны, дискредитирует Украину в глазах мировой общественности. Если народные избранники нарушают закон, о каком правовом государстве может идти речь? Об угрозе энергетической безопасности страны я уже сказал", – подчеркнул Гарбуз.
Напомним, ранее генеральный директор комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили прокомментировал блокаду Донбасса и назвал конкретные цифры, которые указывают на негативные последствия блокады. А генеральный директор ПАО "ММК им. Ильича" Юрий Зинченко считает, что блокирование железнодорожного сообщения на Донбассе вбивает клин в Минские договоренности.
Блокада продолжается уже более двух недель. По факту блокирования железнодорожных путей в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство, а депутаты Верховной Рады требуют немедленно созвать СНБО.
По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.
Источник: Сегодня
"В случае блокирования поставок антрацита с Донбасса все работающие на этом виде угля ТЭС и ТЭЦ будут поочередно полностью остановлены. Замещение мощностей силами АЭС возможно только на первом этапе (две недели). Для области это означает отключение Славянской ТЭС с замещением мощностями АЭС, остановка Луганской ТЭС в городе Счастье (конец февраля) – и как следствие, прекращение поставки электричества на севере Луганщины. На антраците работают также теплоэлектростанции Западной и Центральной Украины. Кратчайший срок поставок этого энергоносителя из ЮАР составляет 80 суток (вторая половина апреля). В условиях суровой зимы последствия блокады более чем угрожающие", – отметил Гарбуз.
По его словам, блокада Донбасса невыгодна Украине, но выгодна Москве.
"Снова на росТВ появились картинки с беззаконием: люди в камуфляже блокируют железные дороги в Украине. Но главное не то, выгодно ли это Кремлю. Главное, что эта блокада точно не выгодна нам самим, она наносит удар по инвестиционному климату страны, дискредитирует Украину в глазах мировой общественности. Если народные избранники нарушают закон, о каком правовом государстве может идти речь? Об угрозе энергетической безопасности страны я уже сказал", – подчеркнул Гарбуз.
Напомним, ранее генеральный директор комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили прокомментировал блокаду Донбасса и назвал конкретные цифры, которые указывают на негативные последствия блокады. А генеральный директор ПАО "ММК им. Ильича" Юрий Зинченко считает, что блокирование железнодорожного сообщения на Донбассе вбивает клин в Минские договоренности.
Блокада продолжается уже более двух недель. По факту блокирования железнодорожных путей в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство, а депутаты Верховной Рады требуют немедленно созвать СНБО.
По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.
Источник: Сегодня
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