Бывший губернатор Донецкой области, народный депутат Сергей Тарута назвал блокаду железнодорожных путей на Донбассе преступлением.
Об этом он заявил в Приазовском государственном техническом университете в Мариуполе.
"Блокада – это преступление относительно закона. Сейчас могут сильно пострадать предприятия как на оккупированной территории, так и не на оккупированной, в том числе в Мариуполе. Есть внешние враги, о которых мы знаем, но есть и внутренние враги, которые дестабилизируют ситуацию", — сообщил Тарута.
По его мнению, некоторые депутаты блокируют железную дорогу в целях пиара, не учитывая, что из-за блокады могут быть остановлены заводы, в частности в Мариуполе, и начнутся веерные отключения по всей Украине.
"Более того, они извращают факты, говорят, что борются с финансированием терроризма, не говоря правду украинскому населению, что деньги от реализации продукции предприятий, которые находятся на оккупированной территории и работают в рамках существующих правил, поступают в банковскую систему Украины", — подчеркнул народный депутат.
Сергей Тарута отметил, что предприятия, с которыми торгует Украина, работают в рамках правил, которые утверждены Советом национальной безопасности и Кабинетом министров.
Источник: Hvylya.net
Об этом он заявил в Приазовском государственном техническом университете в Мариуполе.
"Блокада – это преступление относительно закона. Сейчас могут сильно пострадать предприятия как на оккупированной территории, так и не на оккупированной, в том числе в Мариуполе. Есть внешние враги, о которых мы знаем, но есть и внутренние враги, которые дестабилизируют ситуацию", — сообщил Тарута.
По его мнению, некоторые депутаты блокируют железную дорогу в целях пиара, не учитывая, что из-за блокады могут быть остановлены заводы, в частности в Мариуполе, и начнутся веерные отключения по всей Украине.
"Более того, они извращают факты, говорят, что борются с финансированием терроризма, не говоря правду украинскому населению, что деньги от реализации продукции предприятий, которые находятся на оккупированной территории и работают в рамках существующих правил, поступают в банковскую систему Украины", — подчеркнул народный депутат.
Сергей Тарута отметил, что предприятия, с которыми торгует Украина, работают в рамках правил, которые утверждены Советом национальной безопасности и Кабинетом министров.
Источник: Hvylya.net
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