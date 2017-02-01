В Днепре компания молодых люде среди которых была 13-летняя девочка, ради забавы избили двоих бездомных. 44-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, 33-летнего доставили в больницу.
Как установили сотрудники полиции, нападение на бездомных совершили 13-летняя девушка с двумя своими приятелями, 17-летним школьником и 20-летним парнем. Молодые люди весело проводили вечер в одном из подъездов домов. После выпитого алкоголя им захотелось острых ощущений. На улице подростки увидели двоих бездомных, которые спали на трубах теплотрассы. Парни и девушка жестоко избили мужчин. Один из них сразу скончался, второй пролежал до утра, пока его не заметили прохожие, которые вызвали "скорую". Сейчас второй пострадавший находится в больнице.
Подозреваемых задержали. Молодые люди признали свою вину. В ближайшее время им будет выбрана мера пресечения. Парням грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. В отношении девушки будут применены принудительные меры воспитательного порядка, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области
Как писала "Индустриалка", в столице горел автобусный парк.
Читайте также: В Запорожье 40-летний учитель развращал 15-летнюю девочку.
Как установили сотрудники полиции, нападение на бездомных совершили 13-летняя девушка с двумя своими приятелями, 17-летним школьником и 20-летним парнем. Молодые люди весело проводили вечер в одном из подъездов домов. После выпитого алкоголя им захотелось острых ощущений. На улице подростки увидели двоих бездомных, которые спали на трубах теплотрассы. Парни и девушка жестоко избили мужчин. Один из них сразу скончался, второй пролежал до утра, пока его не заметили прохожие, которые вызвали "скорую". Сейчас второй пострадавший находится в больнице.
Подозреваемых задержали. Молодые люди признали свою вину. В ближайшее время им будет выбрана мера пресечения. Парням грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. В отношении девушки будут применены принудительные меры воспитательного порядка, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области
Как писала "Индустриалка", в столице горел автобусный парк.
Читайте также: В Запорожье 40-летний учитель развращал 15-летнюю девочку.
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