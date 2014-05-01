Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Луганщине, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций.
В определенное время военнослужащие на связь не вышли, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Сейчас ведутся их поиски и выясняются обстоятельства происшествия.
В определенное время военнослужащие на связь не вышли, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Сейчас ведутся их поиски и выясняются обстоятельства происшествия.
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