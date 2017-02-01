Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".- Даже в самые черные дни верю, все буде добре, потому что с нами - эти парни. Вчера и сегодня отметили сотрудников ГСЧС - вручили благодарственные письма и денежное вознаграждение. Городскому пожарно-спасательному отряду подарили автомобиль, - говорится в сообщении. - Спасибо от всех авдеевцев за работу генераторов и пунктов обогрева, за подвоз воды, за восстановление разрушенного жилья.Спасибо за помощь в ликвидации последствий обстрелов завода. Спасибо за разминирование маршрутов и сопровождение энергетиков к местам разрыва ЛЭП.И еще сотни спасибо за ваши добрые дела, мужество и настоящий героизм.Мы гордимся вами, каждым из вас!