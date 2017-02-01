Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов вручил спасателям благодарственные грамоты, премии, а городскому пожарно-спасательному отряду – автомобиль.
Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
- Даже в самые черные дни верю, все буде добре, потому что с нами - эти парни. Вчера и сегодня отметили сотрудников ГСЧС - вручили благодарственные письма и денежное вознаграждение. Городскому пожарно-спасательному отряду подарили автомобиль, - говорится в сообщении. - Спасибо от всех авдеевцев за работу генераторов и пунктов обогрева, за подвоз воды, за восстановление разрушенного жилья.
Спасибо за помощь в ликвидации последствий обстрелов завода. Спасибо за разминирование маршрутов и сопровождение энергетиков к местам разрыва ЛЭП.
И еще сотни спасибо за ваши добрые дела, мужество и настоящий героизм.
Мы гордимся вами, каждым из вас!
Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
- Даже в самые черные дни верю, все буде добре, потому что с нами - эти парни. Вчера и сегодня отметили сотрудников ГСЧС - вручили благодарственные письма и денежное вознаграждение. Городскому пожарно-спасательному отряду подарили автомобиль, - говорится в сообщении. - Спасибо от всех авдеевцев за работу генераторов и пунктов обогрева, за подвоз воды, за восстановление разрушенного жилья.
Спасибо за помощь в ликвидации последствий обстрелов завода. Спасибо за разминирование маршрутов и сопровождение энергетиков к местам разрыва ЛЭП.
И еще сотни спасибо за ваши добрые дела, мужество и настоящий героизм.
Мы гордимся вами, каждым из вас!
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