Об этом на своей странице в соцсети написал Министр обороны Украины Степан Полторак.- Сегодня остановилось сердце Генерала, Командира, Патриота... Почти сорок лет генерал-полковник Геннадий Воробьев посвятил честному и преданному служению Родине. А за время проведения антитеррористической операции на востоке Украины исполнял обязанности первого заместителя руководителя антитеррористического центра, - говорится в сообщении. - Это тяжелая утрата не только для близких и тех, кто знал Геннадия Петровича, но и для всех наших Вооруженных Сил...Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!..На причину смерти генерала пролил свет волонтер, советник Президента Укарины Юрий Бирюков. На своей страничке в соцсети он написал, что Геннадий Воровьев сегодня провел совещание, вернулся в свой рабочий кабинет - ректора Университета обороны Украины - и умер. Сердце.Генерал-полковник Геннадий Петрович Воробьев имел позывной " Вольный " .