Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.Сообщается также, что на территории России активизирована работа вербовочных центров “добровольцев” для дальнейшего направления в соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается тем, кто уже имеет опыт боевых действий, в т.ч. в Сирии.Российским оккупационным командованием дано указание руководству 1 АК (Донецк) ВС РФ усилить давление на представителей ОБСЕ и введения в заблуждение членов Специальной мониторинговой миссии относительно количества обстрелов и их направлений вдоль линии разграничения. При этом, наблюдателям не дается разрешение на посещение населенных пунктов, которые якобы были обстреляны силами АТО, а также чинятся препятствия мониторинга потенциальных мест ввоза военной техники с территории РФ.