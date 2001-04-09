Об этом на своей странице в соцсети написал Президент Украины Петр Порошенко.- Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели. Лишь полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет, - говорится в сообщении.