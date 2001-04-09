"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибром 57-мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов.
Об этом на своей странице в соцсети написал Президент Украины Петр Порошенко.
- Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели. Лишь полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет, - говорится в сообщении.
Об этом на своей странице в соцсети написал Президент Украины Петр Порошенко.
- Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели. Лишь полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет, - говорится в сообщении.
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