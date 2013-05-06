Как выяснилось, сначала загорелся один автобус, который находился в отдельно стоящем ремонтно-хозяйственном помещении, но пламя распространилось и на соседние автобусы, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.Спасатели уберегли от огня в общей сложности 22 автобуса " МАЗ " и " ЛАЗ " . Три автобуса сгорело, еще 3 – получили повреждения.Причина пожара устанавливается, жертв и пострадавших нет.