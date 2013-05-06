Пожар возник в автобусном парке по улице Туполева сегодня ночью.
Как выяснилось, сначала загорелся один автобус, который находился в отдельно стоящем ремонтно-хозяйственном помещении, но пламя распространилось и на соседние автобусы, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Спасатели уберегли от огня в общей сложности 22 автобуса "МАЗ" и "ЛАЗ". Три автобуса сгорело, еще 3 – получили повреждения.
Причина пожара устанавливается, жертв и пострадавших нет.
Как выяснилось, сначала загорелся один автобус, который находился в отдельно стоящем ремонтно-хозяйственном помещении, но пламя распространилось и на соседние автобусы, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Спасатели уберегли от огня в общей сложности 22 автобуса "МАЗ" и "ЛАЗ". Три автобуса сгорело, еще 3 – получили повреждения.
Причина пожара устанавливается, жертв и пострадавших нет.
- Просмотров: 189
Похожие новости