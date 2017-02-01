Об этом они сообщили на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами Львов" в соцсети.Блокадники обещают, что это не должно затронуть электропоезда движущие от станции Фенольная к Константиновке.Эта железнодорожная магистраль является одной из самых важных, по ней идет сообщение подконтрольной и неподконтрольной Украине частей Донбасса.Напомним, на прошлой неделе бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии, выступая против транспортировки угля с неконтролируемых территорий Донбасса в УкраинуК чему это приведет, догадаться не сложно — углем снабжаются работающие украинские тепловые электростанции. Без угля неизбежна их остановка. Вслед за ней — веерные отключения, если не мрак во всей стране.Отказ от украинского угля с неконтролируемых территорий Донбасса приведет к необходимости покупать его напрямую у фактического агрессора – России, за доллары, по ценам значительно выше внутренних.