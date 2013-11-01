Об этом на своей страничке в соцсети написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.- Линас Линкявичюс дважды был министром обороны Литвы. Это, собственно, он возглавлял рабочую группу по вступлению Литвы в НАТО. Господин Линкявичюс, единственный дипломат такого уровня по ЕС, который посетил на сегодня Авдеевку. А в прошлом году он посетил, практически полностью разрушенное обстрелами российских наемников Широкино, - говорится в сообщении. - Литва – это маленькая страна с большой душой. Но такой ее делают люди, граждане Литвы.Во время пресс-конференции, руководитель литовского негосударственного благотворительного фонда " Bluе/Yellow " (который, кстати, привез очень существенную помощь для Авдеевки) Йонас Охман сказал: " Украина должна победить! Всей Европе, на самом деле, нужна победа Украины! " .Линас Линкявичюс четко и однозначно озвучил позицию своей страны: пока Украина не восстановит полный контроль над оккупированной Россией территорией и всем участком границы с РФ, проводить выборы на той территории невозможно.