Злоумышленников задержали во время совместной спецоперации Национальной полиции Украины и столичной прокуратуры.Оперативники внутренней безопасности полиции установили, что 56-летний начальник Управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета (УФОБУ), пенсионер ОВД, за годы своей работы в Главном управлении столичной милиции, а впоследствии – полиции, систематически прибегал к финансовым махинациям.Чиновник в сговоре со своими бухгалтерами подавал на подпись руководству МВД, а затем – Национальной полиции Украины документы о выделении средств для выплаты заработных плат правоохранителям. Но из выделенного бюджета личный состав киевской милиции/полиции получал только ту часть, которую считал необходимым руководитель УФОБУ.Впоследствии в свои аферы злоумышленники втянули и руководство одного из полков специального назначения киевской полиции, на финансирование которого Национальная полиция выделяла дополнительные средства.В частности, в 2016 году Департамент финансового обеспечения Нацполиции выделил 20 миллионов гривен на премирование бойцов полка. По продуманной заговорщиками схеме часть из этих денег шла на заработную плату. Кроме начисленных зарплат, бойцы полка получали деньги наличными, но только половину сумм, указанных в ведомостях. " Сэкономленные " средства распределялась между сообщниками.По результатам проверки Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции Украины, только за год злоумышленники присвоили почти 10 млн. гривен. По информации, собранной оперативниками ДВБ, столичная прокуратура начала уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Руководство полиции Киева не покрывало злоумышленников и способствовало их разоблачению.Во время совместной спецоперации Национальной полиции Украины и прокуратуры Киева пять главных фигурантов группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители провели более 40 обысков в служебных кабинетах и по месту проживания задержанных. Обнаружено и изъято несколько сотен тысяч гривен, которые являются предметом преступления, сообщает департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.