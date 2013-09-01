Помощницу сепаратистов задержали пограничники Донецкого отряда во время пересечения линии разграничения.
31-летняя жительница Донецка пыталась попасть на территорию Украины КПВВ "Новотроицкое", якобы для получения социальной помощи в Волновахе.
В ходе прохождения контроля на него сработала база данных правоохранительных органов. Выяснилось, что она активно собирает сведения о расположении подразделений украинских военных в районе проведения антитеррористической операции и занимается антиукраинской пропагандой, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Проводятся фильтрационные мероприятия, планируется передача гражданки сотрудникам СБУ.
31-летняя жительница Донецка пыталась попасть на территорию Украины КПВВ "Новотроицкое", якобы для получения социальной помощи в Волновахе.
В ходе прохождения контроля на него сработала база данных правоохранительных органов. Выяснилось, что она активно собирает сведения о расположении подразделений украинских военных в районе проведения антитеррористической операции и занимается антиукраинской пропагандой, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Проводятся фильтрационные мероприятия, планируется передача гражданки сотрудникам СБУ.
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