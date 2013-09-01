31-летняя жительница Донецка пыталась попасть на территорию Украины КПВВ " Новотроицкое " , якобы для получения социальной помощи в Волновахе.В ходе прохождения контроля на него сработала база данных правоохранительных органов. Выяснилось, что она активно собирает сведения о расположении подразделений украинских военных в районе проведения антитеррористической операции и занимается антиукраинской пропагандой, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.Проводятся фильтрационные мероприятия, планируется передача гражданки сотрудникам СБУ.